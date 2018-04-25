Зобнин: до сих пор посещают мысли, что не смогу восстановиться после травмы

Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин рассказал о переживаниях по поводу травмы крестообразных связок колена, которую он получил в июне прошлого года.

«Посещали мысли, что не смогу восстановиться после травмы. Меня они и до сих пор посещают, потому что ещё не вернулся на тот уровень, который был в прошлом году. Возможно, нужно больше работать, чтобы вернуться.

Все эти травмы, даже мелкие, сбивают с игрового ритма, приходится заново набирать кондиции. У футболиста тяжёлая жизнь», — сказал Зобнин в эфире программы «География сборной».