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Дедпул «рисовал» Суареса, а получился Салах
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Дедпул «рисовал» Суареса, а получился Салах 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Твиттер B/R Football оригинальным образом отдал дань уважения фоврарду «Ливерпуля» Мохаммеду Салаху. Он опубликовал изображение, на котором пародийный антигерой комиксов Дедпул рисует «лучшего футболиста „Ливерпуля“ последнего десятилетия. В качестве натурщика для него выступил Луис Суарес, однако на портрете получился Мохамед Салах.
Суарес: „Ты готов нарисовать лучшего игрока „Ливерпуля“ последних десяти лет?“
Дедпул: „Конечно“.
Suarez: „Are you ready to paint the best Liverpool player of the last ten years?“ Deadpool: „Sure“ pic.twitter.com/z1k0tZGI0E
— B/R Football (@brfootball) 25 апреля 2018 г.
Суарес защищал цвета „Ливерпуля“ с 2011 по 2014 год, после чего перешел в „Барселону“. На его счету 82 гола в 133 матчах за „красных“. Салах в „Ливерпуле“ с этого сезона и на данный момент уже забил 43 мяча в 47 играх, включая дубль во вчерашнем полуфинале Лиги чемпионов против „Ромы“ (5:2).
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