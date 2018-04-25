«Спартак» наказан закрытием фанатской трибуны из-за расизма

КДК РФС наказал московский "Спартак" по итогам полуфинального матча Кубка России против «Тосно» закрытием фанатской трибуны Б на ближайшем домашнем матче турнира из-за проявлений болельщиками расизма. Об этом журналистам заявил глава комитета Артур Григорьянц

Ранее РФС пообещал изучить скандирования расистского характера болельщиков «красно-белых» в адрес полузащитника «Тосно» Нуну Роши.

"В соответствии с дисциплинарным регламентом РФС за оскорбление зрителями футболиста команды соперника по поводу расы и цвета кожи оштрафовать «Спартак» на 100 тысяч рублей и запретить допуск зрителей на трибуну Б на один домашний матч в Кубке России", — сказал Григорьянц.