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Хендерсон поддержал фаната, получившего травму перед полуфиналом ЛЧ с «Ромой»
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Хендерсон поддержал фаната, получившего травму перед полуфиналом ЛЧ с «Ромой» 

Чемпионат.com 1 час назад
Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон выразил поддержку болельщику мерсисайдцев, получившему травму перед первым полуфинальным матчем Лиги чемпионов с «Ромой» (5:2).
Ранее полиция Ливерпуля арестовала двух фанатов «Ромы» по подозрению в покушении на жизнь 53-летнего болельщика «Ливерпуля», который был доставлен в больницу с травмами головы в критическом состоянии. Инцидент произошёл около одного из пабов за 10 минут до стартового свистка в полуфинальном поединке.
«Мысли и молитвы всех игроков сейчас вместе с болельщиком «Ливерпуля», который был доставлен в тяжёлом состоянии в больницу после травмы, полученной перед вчерашней игрой. Он пришёл, чтобы посмотреть футбольный матч и поддержать свою команду. Всё, что важно для нас в данный момент, — это его выздоровление и скорейшее возвращение домой», — написал Хендерсон в «Твиттере».
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