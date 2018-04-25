Ярославль присоединился к всероссийскому полумарафону «ЗаБег»

Ярославль присоединился к городам-участникам всероссийского полумарафона с синхронным стартом «ЗаБег».

Главное беговое мероприятие сезона состоится 20 мая при поддержке мэрии города и спортивной школы «Iloverunning». Постановление уже подписал глава города Владимир Слепцов. Полумарафон начнется одновременно в 10 регионах России — в 9 утра по московскому времени. Как отмечают организаторы, проек призван объединить беговое сообщество России — до Санкт-Петербурга до Владивостока, а также продвигать спорт и здоровый образ жизни.

Для Ярославле подготовили особый маршрут — по исторической части города. Старт полумарафона — у церкви Ильи Пророка на Советской площади. В этой зоне установят экраны, на которые будут транслировать мероприятия с других городов. Дальше участники пробегут по Волжской набережной, с новой стороны откроют для себя такие памятники архитектуры как церковь Рождества Христова и Николая Надеина, часть маршрута пройдёт вдоль Демидовского сквера, который входит в перечень особо охраняемых природных территорий Ярославской области.

Выбрать для забега можно одну из четырех дистанций — 21,1 километр (традиционный полумарафон), 10 и 5 километров для любителей и 2 километра для самых маленьких спортсменов. В условной фан-зоне организуют площадки с активностями для ярославцев всех возрастов — фуд-корт для всех проголодавшихся, тейпирование и массажные столы для спортсменов, аквагрим, конкурсы и мастер-классы для всех желающих. В том числе и краски холи, такими любимыми на всех массовых мероприятиях.

Победителя выберут на основе трех критериев:

Среднего показателя дистанции, преодолённой всеми участниками городаСоотношения участников «ЗаБега»к общему населению городаСредней скорости бега участников «ЗаБега»

Как и в прошлом году, только от участников зависит, какой город победит в борьбе за статус столицы.

Все участники «ЗаБега» получат памятные медали с узнаваемой символикой города, в котором они решили пробежать. Для Ярославля в первый год участия символом «ЗаБега» стал памятник основателю города — князю Ярославу Мудрому

Регистрация на полумарафон открыта. Уже больше 10 тысяч человек отправили заявки на участие по всей России, больше 400 — в Ярославле.

«Лига героев» занимается беговыми мероприятиями уже на протяжении пяти лет. Популярная «Гонка геров» — их проект.