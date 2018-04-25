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Юные спортсмены из Щербинки стали призерами соревнований по городошному спорту
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Юные спортсмены из Щербинки стали призерами соревнований по городошному спорту 

Администрация городского округа Щербинка 1 час назад
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Фото: Школа №2122
Ученики 1-2 классов образовательного комплекса «Школа №2122» заполучили второе место в соревнованиях по городошному спорту, которые прошли 22 апреля. Об этом сообщили на официальном сайте учреждения.
В соревнованиях приняли участие смешанные команды мальчиков и девочек двух возрастных подгрупп: 1-2 и 3-4 классов. В составе каждой команды выступили по пять спортсменов. Участникам соревнований предстояло выбить фигуры с расстояния не ближе 6,5 метров последовательно двумя снарядами.
Мероприятие прошло на базе Центре городошного спорта на Коломенской.
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