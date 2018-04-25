Юные спортсмены из Щербинки стали призерами соревнований по городошному спорту

Фото: Школа №2122

Ученики 1-2 классов образовательного комплекса «Школа №2122» заполучили второе место в соревнованиях по городошному спорту, которые прошли 22 апреля. Об этом сообщили на официальном сайте учреждения.

В соревнованиях приняли участие смешанные команды мальчиков и девочек двух возрастных подгрупп: 1-2 и 3-4 классов. В составе каждой команды выступили по пять спортсменов. Участникам соревнований предстояло выбить фигуры с расстояния не ближе 6,5 метров последовательно двумя снарядами.

Мероприятие прошло на базе Центре городошного спорта на Коломенской.