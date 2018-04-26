Топ-5 российских авиакомпаний увеличили объем перевозки пассажиров с начала года на 8,2% 

Наибольший объем перевозок традиционно приходится на «Аэрофлот». За январь — март 2018 года авиаперевозчик транспортировал 7,4 млн пассажиров, что на 5,4% превышает показатели прошлого года за аналогичный период. Наиболее высокие темпы роста пассажирских перевозок среди резидентов топ-5 демонстрирует компания «Уральские авиалинии», которая занимает пятую позицию. В I квартале ее услугами воспользовались 1,7 млн человек, что на 23,6% больше, чем за аналогичный период 2017-го.
На втором месте разместилась авиакомпания «Сибирь» с результатом 2,3 млн пассажиров. Рост показателя по сравнению с прошлым годом составил 16,8%. На четвертом месте — «ЮТэйр», которая транспортировала 1,7 млн человек, что на 15,9% выше уровня прошлого года. Единственная компания, которая ушла в минус с начала года, это «Россия». В январе — марте перевозчик транспортировал 1,9 млн человек, что на 6,7% меньше, чем за аналогичный период 2017-го. Напомним, что весь прошлый год перевозчик демонстрировал самые высокие темпы роста. В целом же топ-5 крупнейших российских авиакомпаний с начала текущего года перевезли 14,9 млн человек.