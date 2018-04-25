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Воспитанницы областной спортивной школы выступили на Международных соревнованиях по художественной гимнастике
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Воспитанницы областной спортивной школы выступили на Международных соревнованиях по художественной гимнастике 

Советский спорт 1 час назад
XII Международный турнир по художественной гимнастике «Ritam Cup» прошел в минувшие выходные в Белграде. В соревнованиях приняли участие спортсменки из 17 стран. Ивановскую область на международном турнире представляли воспитанницы отделения художественной гимнастики областной спортивной школы олимпийского резерва № 8 «Спартак».
Лучший результат ивановская спортсменка Дарья Соколова показала в упражнения с мячом. Она заняла пятое место. Другая представительница Ивановской области Дарья Миронова стала шестой в упражнениях с лентой.
«В целом выступление воспитанниц областной спортивной школы № 8 «Спартак» оцениваем как положительное. Девушки попробовали свои силы на международной арене, набрались позитивного опыта и, уверена, это даст им новые силы», — подчеркнула президент Федерации художественной гимнастики Ивановской области Ирина Смыслова.
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