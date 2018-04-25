«Единороссы» исключили Евгения Косогова из стройных рядов

Сегодня, 25 апреля, состоялось заседание фракции «Единой России» Орловского городского Совета. Практически единодушно депутаты проголосовали за исключение из своих рядов Евгения Косогова. Он не единоросс, но как общественник проходил наравне с ними праймериз и, будучи избранным в горсовет Орла, попал в команду.

Выбился из колонны Евгений Косогов своей позицией по заводу напольных ПВХ-покрытий. Он, наряду с немногими депутатами, выступил против строительства предприятия в черте Орла. В частности, на внеочередной сессии горсовета Косогов высказался против согласования поправок в правила застройки и землепользования, которыми увеличили класс опасности для нового «химического и вредного производства». Кроме самого факта голосования «против» единороссов возмутила эмоциональность и образность. Косогов посмел сравнить «сдачу Орла в 2018 году» с оставлением города в 1941: задел за живое, поставив риторический вопрос. Накануне это высказывание рассмотрели на комиссии по этике. Сегодня продолжили на заседании фракции.

Против исключения Евгения Косогова выступили Владимир Бутусов и Олег Карпиков. (Последний, кстати, был исключен из «ЕР», но оспорил решение и был восстановлен). По сходному пути пойдет и Евгений Косогов.

— По жизни я боец, если я прав, буду идти до победного конца, — Бог не в силе, а в правде. Уверен, что с Божьей помощью и при активной поддержке жителей Орла справедливость обязательно восторжествует! — прокомментировал РИА57 сложившуюся ситуацию депутат.

Когда он получит решения комиссии и фракции, последуют обращения в суд. К процессу будут привлечены независимые эксперты.

Косогов заверил, что не разочарован в партии, так как многое зависит от партийного руководства. Он не исключает, что со временем может даже стать членом политической партии «Единой России».