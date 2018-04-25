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Билялетдинов рассказал о возможном чемпионстве «Локомотива» в РФПЛ
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Билялетдинов рассказал о возможном чемпионстве «Локомотива» в РФПЛ 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Бывший игрок сборной России, ныне футболист литовского клуба «Тракай» Динияр Билялетдинов прокомментировал возможную победу московского «Локомотива» на чемпионате России по футболу. Слова спортсмена приводит Sport24.
"Недавно видел в инстаграме фотку чемпионства 2004 года. Надеюсь, «Локомотив» не даст никому шанса. "Спартак" в какой-то момент тоже набрал ход, поймал кураж.
И появился чемпионский фарт. Но в принципе «Локо» всегда был неплохой финишер", — сказал футболист.
Ранее ветеран санкт-петербургского "Зенита" Вячеслав Булавин оценил шансы московского «Локомотива» занять первое место по итогам чемпионата России.
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