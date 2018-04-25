В Кургане семь килограмм наркоты не дошли до потребителей

Героин, марихуана и разные виды синтетических наркотиков сегодня, 25 апреля, отправились в раскаленную топку. Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков с участием бойцов спецназа «Гром» энергично забрасывали в печь крупные партии наркотиков и приспособления дли их приготовления. Еще недавно все это «добро» было вещдоками в судебных разбирательствах, а ранее использовалось и предназначалось для любителей кайфа.

Порядка полутора килограммов «синтетики» и более тяжелые наркотики вытянули аж на семь килограммов. Всего в прошлом году полицейскими было изъято 46 килограммов наркотиков. Это порядка трёх килограммов опиума, 37 кг наркотиков растительного происхождения и почти шесть килограммов «синтетической дури».