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Брэд Маршан: Все, что происходило в предыдущих шести матчах с «Торонто», теперь не имеет никакого значения
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Брэд Маршан: Все, что происходило в предыдущих шести матчах с «Торонто», теперь не имеет никакого значения 

Советский спорт 1 час назад
— Если кто-нибудь сказал бы нам в начале сезона, что нам предстоит домашний седьмой матч в первом раунде, мы бы согласились. Сейчас, конечно, эта перспектива уже не так радует, с учетом позиции, в которой мы были. Но мы все равно ждем этого дня. Это все, что мы можем контролировать. И то же самое с ними. Все, что происходило в предыдущих шести матчах, теперь не имеет никакого значения, — приводит слова Маршана официальный сайт НХЛ.
Напомним, что «Брюинз» вели в серии 3-1, но уступили в последних двух встречах, позволив «Мэйпл Лифс» сравнять счет. Заключительный матч противостояния состоится в Бостоне в четверг и начнется в 02:30 по московскому времени.
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