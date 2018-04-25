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Вратарь Александр Салак может перейти в «Локомотив»
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Вратарь Александр Салак может перейти в «Локомотив» 

Чемпионат.com 1 час назад
Как стало известно «Чемпионату», чешский голкипер Александр Салак может продолжить карьеру в ярославском «Локомотиве», который намерен обновить вратарскую линию.
Агент игрока Игорь Парашкин не подтвердил информации, что Салак перейдёт в «Локомотив», и отметил, что его клиентом интересуются несколько команд.
«У Александра есть предложение от одного клуба с Запада и одного с Востока. Название озвучивать не буду. Сейчас Салак выбирает между этими двумя командами, предложения о контракте у него на руках», — сказал Парашкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.
В минувшем сезоне 31-летний вратарь выиграл 14 матчей из 37, отражая 91,7% бросков и в среднем пропуская 2,53 шайбы за игру. За карьеру в КХЛ Салак принял участие в 211 играх, в которых одержал 110 побед при проценте отражённых бросков 93,3 и коэффициенте надёжности 2,00.
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