Новый флешмоб Lemon Face Challenge: посмотрите на их кислые мины!

В сети набирает популярность новый флешмоб под названием Lemon Face Challenge, в котором люди жуют большие дольки лимонов и снимают свои сморщенные гримасы на камеру.

Акция была организована для повышения осведомленности о редкой форме рака — диффузной глиомы ствола головного мозга. Чаще всего этот недуг встречается у детей в возрасте от пяти до девяти лет.

@amyfadoolNBCS

Задача флешмоба довольно проста: участнику необходимо записать на видео процесс поедания большой дольки лимона и передать эстафету кому-нибудь еще. А для тех, кому это кажется непосильной задачей, то как и в случае с Ice Bucket Challenge, можно будет откупиться пожертвованием в благотворительный фонд Aubreigh’s Army.

Aubreigh’s Army — это кампания для сбора средств пятикласснице Обри Николас, у которой осенью 2017 года была обнаружена глиома мозга. На момент написания этого материала для лечения Обри было собрано почти $45 тыс.

@aubreighsarmy

Начало челленджу положил футбольный тренер из Алабамы Ник Сабан.

Спустя некоторое время Сабана поддержала команда Los Angeles Dodgers.

В настоящее время к флешмобу присоединились сотни разных людей, записывающих видео своих реакций и публикующих их под хэштегом #LemonFaceChallenge.

В акции можно участвовать с самого раннего возраста.

А этот директор школы решил съесть сразу несколько долек лимона.

Флешмоб дошел и до телевидения. Ведущие новостей присоединились к челленджу, смакуя лимоны прямо в студии.

The internet is going mad for the #LemonFaceChallenge

It's been created by an 11-year-old diagnosed with a brain tumour to raise awareness — and it's not as easy as it sounds

@kategarraway @benshephard @CharlotteHawkns @MarkWright_ pic.twitter.com/6eLyXk06mJ

— Good Morning Britain (@GMB) 20 апреля 2018 г.

#FOX29GoodDay was nominated by @AidansAvengers to participate in the #LemonFaceChallenge to help spread awareness for DIPG. Here it is! You're next @Phillies! pic.twitter.com/zLCNt3ZH1A

— FOX 29 (@FOX29philly) 25 апреля 2018 г.

Спортивные команды вовсю поддерживают Обри, желая ей скорейшего выздоровления.

The @Dbacks accepted the @Dodgers' #LemonFaceChallenge and have pushed the challenge forward to @LarryFitzgerald, the @AZCardinals and @RandyMoss. pic.twitter.com/ATao9b8ADl

— FOX Sports Arizona (@FOXSPORTSAZ) 15 апреля 2018 г.

Thank you @UCWomensHockey for nominating us for the #lemonfacechallenge to raise awareness for DIPG. We would like to nominate @uc_msoccer and @women’s field hockey pic.twitter.com/16uN9VeGvq

— Utica Women's Soccer (@UCWomensSoccer) 20 апреля 2018 г.