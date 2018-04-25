Мостовой: «Бавария» и «Реал» будут действовать от обороны"

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой поделился ожиданиями от первого полуфинального матча Лиги Чемпионов между мюнхенской «Баварией» и мадридским "Реалом"

"В сегодняшней встрече жду повторения вчерашнего матча «Ливерпуль» — «Рома». Англичане напугали всех, и такое зрелище хочется видеть чаще. Но сегодня команды будут действовать от обороны — это главное, о чем позаботятся оба соперника. Никто не захочет повторить путь «Ромы», пропустив пять мячей", — цитирует бывшего футболиста Р-Спорт.