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Мостовой: «Бавария» и «Реал» будут действовать от обороны"
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Мостовой: «Бавария» и «Реал» будут действовать от обороны" 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Известный в прошлом футболист Александр Мостовой поделился ожиданиями от первого полуфинального матча Лиги Чемпионов между мюнхенской «Баварией» и мадридским "Реалом".
"В сегодняшней встрече жду повторения вчерашнего матча «Ливерпуль» — «Рома». Англичане напугали всех, и такое зрелище хочется видеть чаще. Но сегодня команды будут действовать от обороны — это главное, о чем позаботятся оба соперника. Никто не захочет повторить путь «Ромы», пропустив пять мячей", — цитирует бывшего футболиста Р-Спорт.
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