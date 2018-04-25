«Фратрия»: «Заводящий трибуны „Б“ Паша „Паук“ объявлен персоной нон-грата»

Объединение болельщиков "Спартака" «Фратрия» на официальном сайте объявило заводящего трибуны «Б Пашу „Паука“ персоной нон-грата. Сообщается, что он уличен в „крысятничестве“ и поголовном вранье. — Человек, который не несет ответственности за свои слова, поступки и пренебрегает общепринятыми понятиями о совести и морали, не может находиться на трибуне и, тем более, ее олицетворять, — говорится в заявлении „Фратрии“. — В связи с открывшимися и неоспоримыми обстоятельствами, считаем нужным пояснить, что Паша „Паук“ совершил поступки недопустимые в нормальном обществе, а именно: был уличен в „крысятничестве“ и поголовном вранье.

В связи с данными фактами этот человек более не имеет никакого отношения к объединению „Фратрия“ и объявлен в „Движе“ персоной нон-грата на любом стадионе, где играет „Спартак“.