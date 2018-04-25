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Роб Клинкхаммер: Я очень хочу отвезти Кубок Гагарина в Канаду
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Роб Клинкхаммер: Я очень хочу отвезти Кубок Гагарина в Канаду 

Советский спорт 1 час назад
— Я очень хочу отвезти Кубок Гагарина в Канаду, но Крис Ли из «Металлурга» сказал, что ему это не удалось. Не знаю, что там. Какие-то вопросы на таможне. Но я и (канадский нападающий «Ак Барса») Джастин Азеведо очень хотим показать его Канаде. У меня много друзей, родственников и тренеров, которые с радостью увидели бы его, — приводит слова Клинкхаммера РИА «Новости».
Напомним, что на счету Клинкхаммера решающий гол в пятой встрече финальной серии Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и ЦСКА (1:0, 4-1 в серии).
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