Роб Клинкхаммер: Я очень хочу отвезти Кубок Гагарина в Канаду

РИА «Новости». — Я очень хочу отвезти Кубок Гагарина в Канаду, но Крис Ли из «Металлурга» сказал, что ему это не удалось. Не знаю, что там. Какие-то вопросы на таможне. Но я и (канадский нападающий «Ак Барса») Джастин Азеведо очень хотим показать его Канаде. У меня много друзей, родственников и тренеров, которые с радостью увидели бы его, — приводит слова Клинкхаммера Напомним, что на счету Клинкхаммера решающий гол в пятой встрече финальной серии Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и ЦСКА (1:0, 4-1 в серии).