Володин поздравил Жириновского с днём рождения

В качестве подарка Володин преподнёс книгу Сергея Аскольдова о русском философе Алексее Козлове . На опубликованном в соцсети фото видно, что книга была издана в 1912 году.

Владимиру Жириновскому 25 апреля исполнилось 72 года. Он родился в Алма-Ате и был шестым ребёнком в семье. Его политическая карьера началась в 1988 году, когда он стал принимать активное участие в собраниях различных общественных организаций.

Весной 1989 года он вместе с Владимиром Богачевым создал инициативную группу Либерально-демократической партии (ЛДП), а в 1991 году зарегистрировал в Минюсте Либерально-демократическую партию России (ЛДПР).

В декабре 1993 года на парламентских выборах по количеству набранных голосов ЛДПР опередила все остальные партии. С тех пор Владимир Жириновский переизбирался в каждый последующий созыв Госдумы. С октября 2005 года он является членом Совета при Президенте РФ по реализации приоритетных национальных проектов. Жириновский — доктор философских наук, академик Российской академии общественных наук.