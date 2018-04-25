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Володин поздравил Жириновского с днём рождения
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Володин поздравил Жириновского с днём рождения 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил с днём рождения лидера фракции ЛДПР Владимира Жириновского, сообщает пресс-служба палаты в Facebook.
В качестве подарка Володин преподнёс книгу Сергея Аскольдова о русском философе Алексее Козлове. На опубликованном в соцсети фото видно, что книга была издана в 1912 году.
Владимиру Жириновскому 25 апреля исполнилось 72 года. Он родился в Алма-Ате и был шестым ребёнком в семье. Его политическая карьера началась в 1988 году, когда он стал принимать активное участие в собраниях различных общественных организаций.
Весной 1989 года он вместе с Владимиром Богачевым создал инициативную группу Либерально-демократической партии (ЛДП), а в 1991 году зарегистрировал в Минюсте Либерально-демократическую партию России (ЛДПР).
В декабре 1993 года на парламентских выборах по количеству набранных голосов ЛДПР опередила все остальные партии. С тех пор Владимир Жириновский переизбирался в каждый последующий созыв Госдумы. С октября 2005 года он является членом Совета при Президенте РФ по реализации приоритетных национальных проектов. Жириновский — доктор философских наук, академик Российской академии общественных наук.
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