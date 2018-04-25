«За всю историю такого не было»: в Архангельской области прогульщика-единоросса лишили депутатской зарплаты

Депутата Архангельского областного собрания Анатолия Назарова, пропустившего все сессии АОСД, лишили апрельской зарплаты за прогулы. Такое решение приняли его коллеги в АОСД на сегодняшней сессии. За проголосовали 45 человек, пять воздержались. За всю повестку вопрос парламентария-фантома из фракции «Единая Россия» вызвал самые бурные споры.

— За всю историю нашего парламентаризма не было такого случая, в регламенте просто не написано, как поступить. Конечно, логика в том, чтобы лишить его выплат, есть. Человек скоро уж год как избран, но даже удостоверения не получил. Правда, представил декларацию, теперь адрес знаем — Хабаровский край. В Онегу приезжаешь, люди спрашивают — ну и где? А ты даже ответить не можешь, дозвониться, — выступил заместитель председателя комитета Архангельского областного собрания депутатов по этике и регламенту Александр Поликарпов

Депутату Назарову регулярно отправляли извещения, но их он игнорировал, как и телефонные звонки коллег. Юридически заставить вернуть его все полученные деньги можно только через суд.

— Вот человек узнает об этом решении и пришлет нам копию больничного листа? Тогда нам придется с такими же лицами голосовать за отмену постановления, — резюмировал депутат АОСД Василий Гришин.

Александр Дятлов напомнил о внесенном им законопроекте, по которому за два-три прогула депутатов бы лишали полномочий. Он предложил рассмотреть его повторно, чтобы «следующий созыв не расслаблялся».