Гребцы из Строгина заняли первое место на первенстве России

Гребцы строгинской спортшколы № 26 отличились на Всероссийских соревнованиях по академической гребле. Турнир проходил в Ростове-на-Дону. Участие в нем приняли юноши и девушки младше 19 лет со всех регионов России.

Москву представляли 13 наших спортсменов, семеро из них вернулись домой с медалями. Лучше всех выступила мужская четверка. В ее составе были: Николай Федотов , Илья Следь, Никита Сметанский и Иван Шипаков. Они вошли в состав сборной России. Теперь в конце мая им предстоит представлять страну на Первенстве Европы, которое пройдет во французском городе Гравлин.

— Победа далась нелегко, — рассказывают спортсмены. — Во время нашего заезда ветер переменился на встречно-боковой, помешав улучшить результат. Подготовку к соревнованиям ребята продолжат в Москве. Они будут заниматься на олимпийском гребном канале в Крылатском под руководством тренера Андрея Фенёва.