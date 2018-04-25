Перотти и Стротман могут пропустить ответный матч с «Ливерпулем» 

Полузащитники итальянской «Ромы» Диего Перотти и Кевин Стротман могут не выступить на ответном матче полуфинала Лиги чемпионов с «Ливерпулем». Об этом сообщает «Советский спорт».
По информации с сайта журналиста Джанлука ди Марцио, футболисты травмировались в первой игре с «Ливерпулем» (5:2).
Перотти получил повреждение лодыжки, а Стротман ушиб бедра.
Футболисты пройдут медицинское обследование, по итогам которого станет известно, примут ли они участие в ответном матче.
Ранее сообщалось, что полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен получил серьезную травму в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с итальянской «Ромой».