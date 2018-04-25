Ещё
Перотти и Стротман могут пропустить ответный матч с «Ливерпулем»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Перотти и Стротман могут пропустить ответный матч с «Ливерпулем» 

Газета.Ru 24 минуты назад
Фото: Twitter «Ромы»
Полузащитники итальянской «Ромы» Диего Перотти и Кевин Стротман могут не выступить на ответном матче полуфинала Лиги чемпионов с «Ливерпулем». Об этом сообщает «Советский спорт».
По информации с сайта журналиста Джанлука ди Марцио, футболисты травмировались в первой игре с «Ливерпулем» (5:2).
Перотти получил повреждение лодыжки, а Стротман ушиб бедра.
Футболисты пройдут медицинское обследование, по итогам которого станет известно, примут ли они участие в ответном матче.
Ранее сообщалось, что полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен получил серьезную травму в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с итальянской «Ромой».
Газета.Ru: последние новости
Патрис Бержерон: Мы должны создать еще больше трафика у ворот «Торонто» Роб Клинкхаммер: Я очень хочу отвезти Кубок Гагарина в Канаду Артур Григорьянц: Болельщик «Спартака», бросивший пластиковый стакан в Вилкова, задержан. Клуб оштрафован на 20 000 рублей
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Американец сравнил Емельяненко с козлом24
Стало известно о судьбе Крушельницкого21
Липницкая удивила откровенным фото9
Россия может не поехать на Олимпиаду в Токио43
Российская гимнастка покорила весь мир31
Видео
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
00:35
В Москве объявят «сухой закон» на время ЧМ-2018
Футбол
03:38
Российская гимнастка покорила весь мир
Летние виды спорта
00:31
Панарину запретили ехать на ЧМ
Хоккей
00:52
Левченко рассказала об идеальном размере груди
Легкая атлетика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение