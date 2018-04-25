Игорь Чугайнов: «У меня есть информация, что 16-е место гарантирует прописку в ФНЛ»

Бывший главный тренер ряда российских клубов Игорь Чугайнов просчитал шансы аутсайдеров ФНЛ на сохранение прописки в дивизионе на следующий сезон. По его словам, 16-е место, скорее всего, останется в лиге. Официально из ФНЛ вылетают пять команд, занявших места с 16-го по 20-е, однако в случае отказа кого-либо из победителей групп ПФЛ выходить в ФНЛ преимущество в заявке на следующий сезон — у вылетающих клубов. Отметим, что предыдущие два сезона победители группы «Восток» ("Смена" и «Чита») отказывались от повышения в классе.

— Давайте сначала отсечем тех, чья судьба предопределена. Внизу это «Факел», — цитирует Sportbox Чугайнова. — Воронежцы достойны уважения за то, что бьются до конца, но было потеряно слишком много. Игра в Самаре для них определяющая: в случае поражения может произойти психологический надлом. Будем объективно смотреть на вещи… А «Волгарь» и «Химки» уже вне группы риска.

У кого из остальных больше шансов на сохранение? В первую очередь, у «Ротора». 37 очков плюс игра команды смотрится неплохо. С «Крыльями» волгоградцам будет сложно, но им по силам одержать на выезде победу на «Олимпийцем» и зацепить ничью в Томске, обезопасившись еще до «Химок».

"Спартак-2" спасает одна победа. Однако здесь не все так очевидно. «Шиннику» надо реабилитироваться, он злой. «Динамо» шальное, но оно будет играть с полной выкладкой, поскольку это взаимоотношение на уровне Москвы и Питера. «Тюмень» — не подарок и сама мотивирована. Откладывать все на «Сибирь»? Против спартаковцев говорят последние неудачные матчи, хотя запас у них есть — совсем уж спикировать не должны.

"Лучу" реально взять 6 очков дома с «Кубанью» и «Авангардом». У краснодарцев перед Владивостоком пара опытных защитников получили дисквалификации, а у курян, выполнивших задачу в первенстве, развязаны руки: они будут в режиме подготовки к главному матчу в своей истории.

Итого имеем, что на 16-е место, а у меня есть информация, что оно гарантирует прописку, четверо претендентов — «Зенит-2», «Олимпиец», «Тюмень» и «Томь». За тюменцев говорит то, что они способны выдать хорошую игру, но календарь против них. «Томь» — команда-загадка: может любого обыграть и любому проиграть. Если победят зенитовцев, дышать будет полегче. Кроме того, томичам завершать с «Кубанью», которой к тому моменту, думаю, ничего не будет нужно — хорошее расписание. Оно и у «Олимпийца» в общем-то благоприятное. Ему в гостях должно быть даже попроще — «Кубань» прилетит из Владивостока за два дня до матча, так что фактор домашнего поля роли играть не будет, а «Авангард» после финала. И все равно нижегородцы в тяжелейшей ситуации по футбольным причинам. А у «Зенита-2» уж чересчур большой очковый дефицит для 4 туров. Склоняюсь к тому, что вылезет Томск.

Турнирная таблица ФНЛ