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«Тоттенхэм» озвучил «Манчестер Юнайтед» требования по трансферу Роуза
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«Тоттенхэм» озвучил «Манчестер Юнайтед» требования по трансферу Роуза
Soccer News
1 час назад
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Soccer News
Так, по сведениям The Sun, за 27-летнего бека «шпоры» желают получить не только 45 миллионов евро, но и игрока обороны «красных дьяволов»
Люка Шоу
.
Официального запроса от «Юнайтед» «Тоттенхэм» по Роузу пока не получал.
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