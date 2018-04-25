Ещё
«Тоттенхэм» озвучил «Манчестер Юнайтед» требования по трансферу Роуза
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Тоттенхэм» озвучил «Манчестер Юнайтед» требования по трансферу Роуза 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Так, по сведениям The Sun, за 27-летнего бека «шпоры» желают получить не только 45 миллионов евро, но и игрока обороны «красных дьяволов» Люка Шоу.
Официального запроса от «Юнайтед» «Тоттенхэм» по Роузу пока не получал.
Soccer News: последние новости
Мостовой: "Бавария" и "Реал" будут действовать от обороны" "Ливерпуль" определился с трансферной стоимостью Салаха Перес намерен обменять Бэйла на одну из трансферных целей "Реала"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Американец сравнил Емельяненко с козлом24
Стало известно о судьбе Крушельницкого21
Липницкая удивила откровенным фото9
Россия может не поехать на Олимпиаду в Токио43
Российская гимнастка покорила весь мир31
Видео
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
00:35
В Москве объявят «сухой закон» на время ЧМ-2018
Футбол
03:38
Российская гимнастка покорила весь мир
Летние виды спорта
00:31
Панарину запретили ехать на ЧМ
Хоккей
00:52
Левченко рассказала об идеальном размере груди
Легкая атлетика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение