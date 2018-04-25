«Тоттенхэм» озвучил «Манчестер Юнайтед» требования по трансферу Роуза

Так, по сведениям The Sun, за 27-летнего бека «шпоры» желают получить не только 45 миллионов евро, но и игрока обороны «красных дьяволов» Люка Шоу

Официального запроса от «Юнайтед» «Тоттенхэм» по Роузу пока не получал.