Р. Гусев: не думаю, что один Салах может доставить сборной России проблемы 

Бывший футболист сборной России Ролан Гусев поделился мыслями о грядущем противостоянии команды Станислава Черчесова со сборной Египта на ЧМ-2018. Лидером египтян является полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах.
«В первую очередь Салаху нельзя давать разбежаться. Нам нужно будет играть с ним плотно. Но я не думаю, что один Салах может доставить сборной России проблемы. В «Ливерпуле» этому футболисту отдают передачи и Фирмино, и Мане, и другие партнёры.
Я считаю, что никаких отговорок быть не может, Россия обязана обыгрывать такие команды, как сборные Египта и Саудовской Аравии. Повторюсь, главное, чтобы не дали Салаху свободные зоны", — сказал Гусев в эфире программы «Специальный репортаж».