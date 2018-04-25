Ещё
Р. Гусев: не думаю, что один Салах может доставить сборной России проблемы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Р. Гусев: не думаю, что один Салах может доставить сборной России проблемы 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Soccer News
Бывший футболист сборной России Ролан Гусев поделился мыслями о грядущем противостоянии команды Станислава Черчесова со сборной Египта на ЧМ-2018. Лидером египтян является полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах.
«В первую очередь Салаху нельзя давать разбежаться. Нам нужно будет играть с ним плотно. Но я не думаю, что один Салах может доставить сборной России проблемы. В «Ливерпуле» этому футболисту отдают передачи и Фирмино, и Мане, и другие партнёры.
Я считаю, что никаких отговорок быть не может, Россия обязана обыгрывать такие команды, как сборные Египта и Саудовской Аравии. Повторюсь, главное, чтобы не дали Салаху свободные зоны", — сказал Гусев в эфире программы «Специальный репортаж».
Чемпионат.com: последние новости
Рахимов: у Египта есть Салах, но ориентироваться только на него неправильно Таблица переходов в КХЛ. 25 апреля 2018 года Вратарь Александр Салак может перейти в «Локомотив»
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Американец сравнил Емельяненко с козлом24
Стало известно о судьбе Крушельницкого21
Липницкая удивила откровенным фото9
Россия может не поехать на Олимпиаду в Токио43
Российская гимнастка покорила весь мир31
Видео
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
00:35
В Москве объявят «сухой закон» на время ЧМ-2018
Футбол
03:38
Российская гимнастка покорила весь мир
Летние виды спорта
00:31
Панарину запретили ехать на ЧМ
Хоккей
00:52
Левченко рассказала об идеальном размере груди
Легкая атлетика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение