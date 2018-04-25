Р. Гусев: не думаю, что один Салах может доставить сборной России проблемы

«В первую очередь Салаху нельзя давать разбежаться. Нам нужно будет играть с ним плотно. Но я не думаю, что один Салах может доставить сборной России проблемы. В «Ливерпуле» этому футболисту отдают передачи и Фирмино, и Мане, и другие партнёры.

Я считаю, что никаких отговорок быть не может, Россия обязана обыгрывать такие команды, как сборные Египта и Саудовской Аравии. Повторюсь, главное, чтобы не дали Салаху свободные зоны", — сказал Гусев в эфире программы «Специальный репортаж».