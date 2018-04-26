СМИ: «Наполи» может купить Лено за 20 миллионов евро

«Наполи» рассматривает вариант покупки вратаря «Байера» Бернда Лено, сообщает Football Italia. Сумма трансфера 26-летнего голкипера составит 20 миллионов евро.

По данным издания, немец уже сообщил «Байеру», что покинет клуб этим летом. В его контракте есть пункт, по которому за трансфер голкипера нужно заплатить 20 миллионов евро. Однако выкупить контракт игрока именно за эту сумму можно лишь до 30 апреля.

— «Наполи» запросил информацию по Лено и получил ее, теперь все зависит от них, — цитирует Football Italia агента-посредника сделки Фабио Паризи. — Лено в «Атлетико»? Я не вижу ни капли правды в этих слухах.