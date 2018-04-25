Instagram введет новую функцию. Все о ней

Кажется, разработчики Instagram снова решили порадовать пользователей нововведениями. Совсем недавно в приложении появилась функция для идеального селфи — «Фокус». Благодаря ей теперь не нужно искать подходящий ракурс, можно просто зайти в Stories и выбрать специальный режим.

На этот раз представители компании решили облегчить жизнь тем, кто любит выкладывать в Stories все и сразу, да побольше! Теперь в «историях» можно публиковать целые галереи, добавляя несколько фотографий или видео. А еще можно наложить один эффект на всю подборку и выставить ее в нужном порядке. Обновление будет доступно уже через пару недель.

Кстати, сегодня портал TechCrunch сообщил о еще одной новой функции. Говорят, теперь в Instagram ввели сервис Data Download, который позволит скачать всю информацию своего профиля: фото, видео, комментарии, Stories и даже лайки.

Удобно!

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/instagram-vvedet-novuyu-funktsiyu-vse-o-nej/