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Рахимов: у Египта есть Салах, но ориентироваться только на него неправильно
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Рахимов: у Египта есть Салах, но ориентироваться только на него неправильно 

Чемпионат.com 1 час назад
Известный российский специалист Рашид Рахимов считает, что сборная России не должна концентрировать всё внимание на хавбеке «Ливерпуля» Мохамеде Салахе в матче с национальной командой Египта на чемпионате мира — 2018.
«Салах весь сезон показывает такой футбол. У сборной России действительно есть проблемы в обороне, но нам нужно думать о том, какие проблемы в обороне есть у Египта. Защита у египтян не очень быстрая. Салах — да, в «Ливерпуле» он Салах, а в сборной Египта ему приходится вести за собой команду. Если ты отвлёкся на него, то в «Ливерпуле» есть ещё Мане и Фирмино, которые забьют. Если мы будем говорить, что у Египта есть Салах, будем ориентироваться на него, то это неправильно. Нужно обратить внимание на слабые места египтян, а их достаточно. Да, есть Салах, но один он не будет себе доставлять мячи и завершать атаки. Персонально против него играть не надо», — сказал Рахимов в эфире программы «Специальный репортаж».
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