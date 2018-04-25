Артур Григорьянц: Болельщик «Спартака», бросивший пластиковый стакан в Вилкова, задержан. Клуб оштрафован на 20 000 рублей

«Спартак» — «Ахмат»: в перерыве, при уходе судей, в сторону судьи Вилкова был брошен пластиковый стакан. Бросавший был задержан.

При праздновании третьего гола в сторону игроков «Ахмата». Были брошены монеты и зажигалка. За бросание «Спартак» оштрафован на 20 000 рублей», — цитирует Григорьянца «Р-Спорт».

Ранее стало известно, что «Спартак» оштрафован на 100 тысяч рублей за использование фанатами пиротехники, а также наказан закрытием фанатской трибуны на один матч Кубка России из-за проявлений расизма на матче с «Тосно».