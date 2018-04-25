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Артур Григорьянц: Болельщик «Спартака», бросивший пластиковый стакан в Вилкова, задержан. Клуб оштрафован на 20 000 рублей
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Артур Григорьянц: Болельщик «Спартака», бросивший пластиковый стакан в Вилкова, задержан. Клуб оштрафован на 20 000 рублей 

Советский спорт 1 час назад
«Спартак» — «Ахмат»: в перерыве, при уходе судей, в сторону судьи Вилкова был брошен пластиковый стакан. Бросавший был задержан.
При праздновании третьего гола в сторону игроков «Ахмата». Были брошены монеты и зажигалка. За бросание «Спартак» оштрафован на 20 000 рублей», — цитирует Григорьянца «Р-Спорт».
Ранее стало известно, что «Спартак» оштрафован на 100 тысяч рублей за использование фанатами пиротехники, а также наказан закрытием фанатской трибуны на один матч Кубка России из-за проявлений расизма на матче с «Тосно».
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Патрис Бержерон: Мы должны создать еще больше трафика у ворот «Торонто» Роб Клинкхаммер: Я очень хочу отвезти Кубок Гагарина в Канаду Фанатскую трибуну «Спартака» из-за расизма закроют на один матч Кубка России
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