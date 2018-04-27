Начальник ЦСКА полковник Артем Громов провел встречу с представителями СМИ

В своем приветственном слове начальник ЦСКА полковник Артем Громов рассказал о том, с чем прославленный армейский клуб подошел к своему 95-летнему юбилею.

В рамках круглого стола состоялась встреча начальника ЦСКА полковника Артема Громова, первого заместителя начальника ЦСКА, двукратной олимпийской чемпионки по спортивной гимнастике полковника Светланы Хоркиной , президента БК ЦСКА Андрея Ватутина , двукратного олимпийского чемпиона по прыжкам в воду Дмитрия Саутина и олимпийского чемпиона в стрельбе из пневматической винтовки Юрия Федькина с представителями СМИ.

В своем приветственном слове начальник ЦСКА полковник Артем Громов рассказал о том, с чем прославленный армейский клуб подошел к своему 95-летнему юбилею.

«Могу с уверенностью сказать, что мы в начале пути новых побед и свершений. В первую очередь отрадно отметить, что за пять лет наш клуб увеличил свою географию, и теперь ЦСКА присутствует во всех федеральных округах. На сегодняшний день у нас 32 детские спортивные школы — более 11000 воспитанников. В армейском клуба 29 штатных спортивных команд по олимпийским и неолимпийским видам спорта, 6 филиалом, 34 спортивных центра общей численностью более 170 спортивных объектов. Вот с такими цифрами мы подходим к празднованию юбилея», — заметил Артем Громов.

Более того начальник ЦСКА отметил, что армейский клуб, как и вся страна готовится к проведению чемпионата мира по футболу. «Будут задействованы две наши спортивные площадки в качестве тренировочных — спортивная база в Ватутинках и спортивная база Ростовского филиала. В Ватутинках база построена с нуля. Во время чемпионата мира там будет базироваться сборная Германии».

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