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Начальник ЦСКА полковник Артем Громов провел встречу с представителями СМИ
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Начальник ЦСКА полковник Артем Громов провел встречу с представителями СМИ 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В своем приветственном слове начальник ЦСКА полковник Артем Громов рассказал о том, с чем прославленный армейский клуб подошел к своему 95-летнему юбилею.
В рамках круглого стола состоялась встреча начальника ЦСКА полковника Артема Громова, первого заместителя начальника ЦСКА, двукратной олимпийской чемпионки по спортивной гимнастике полковника Светланы Хоркиной, президента БК ЦСКА Андрея Ватутина, двукратного олимпийского чемпиона по прыжкам в воду Дмитрия Саутина и олимпийского чемпиона в стрельбе из пневматической винтовки Юрия Федькина с представителями СМИ.
В своем приветственном слове начальник ЦСКА полковник Артем Громов рассказал о том, с чем прославленный армейский клуб подошел к своему 95-летнему юбилею.
«Могу с уверенностью сказать, что мы в начале пути новых побед и свершений. В первую очередь отрадно отметить, что за пять лет наш клуб увеличил свою географию, и теперь ЦСКА присутствует во всех федеральных округах. На сегодняшний день у нас 32 детские спортивные школы — более 11000 воспитанников. В армейском клуба 29 штатных спортивных команд по олимпийским и неолимпийским видам спорта, 6 филиалом, 34 спортивных центра общей численностью более 170 спортивных объектов. Вот с такими цифрами мы подходим к празднованию юбилея», — заметил Артем Громов.
Более того начальник ЦСКА отметил, что армейский клуб, как и вся страна готовится к проведению чемпионата мира по футболу. «Будут задействованы две наши спортивные площадки в качестве тренировочных — спортивная база в Ватутинках и спортивная база Ростовского филиала. В Ватутинках база построена с нуля. Во время чемпионата мира там будет базироваться сборная Германии».
Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике полковник Светлана Хоркина рассказала, что для нее армейский клуб значит многое.
Также первый заместитель начальника ЦСКА, отметила весомый вклад в плодотворное развитие ЦСКА Министерство обороны РФ
Олимпийские чемпионы Дмитрий Саутин и Юрий Федькин рассказали о своем пути в армейском клубе, а также о развитии прыжков в воду и стрельбы в стенах ЦСКА.
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