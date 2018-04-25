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«Фратрия» обвинила фаната «Спартака» в «крысятничестве»
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«Фратрия» обвинила фаната «Спартака» в «крысятничестве» 

News.ru 59 минут назад
Объединение болельщиков клуба «Спартак», более известное как «Фратрия», исключило из своих рядов заводящего трибуны «Б» Пашу «Паука». Об этом говорится в заявлении Совета «Фратрии» на сайте объединения.
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