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Славим человека труда! В Новом Уренгое вручат награды победителям и призерам конкурса
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Славим человека труда! В Новом Уренгое вручат награды победителям и призерам конкурса 

ИА Север-Пресс 55 минут назад
Фото: ИА Север-Пресс
В Новом Уренгое 26 апреля состоится торжественная церемония награждения победителей и призеров заключительных этапов конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!» Уральского федерального округа по итогам 2017 и 2018 годов. На неё прибудут 70 победителей и призеров из всех уральских регионов.
В церемонии планируется участие полномочного представителя президента России в УрФО Игоря Холманских, губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Кобылкина и руководителей регионов федерального округа.
С декабря прошлого года по апрель текущего конкурс проходил на территории регионов УрФО в 15 номинациях. За звание лучших боролись фельдшера скорой медицинской помощи, сварщики, водители погрузчика и автослесари, лаборанты химического анализа, обвальщики мяса, пожарные, мехатроники, технологи-машиностроители, инженеры — электроэнергетики, конструкторы и по сварке, мастера по художественной обработке кости и рога, художественной обработке дерева, изготовлению традиционной куклы.
Торжественная церемония является социально-значимым событием, знаком заслуженного внимания к работникам производственной сферы со стороны органов государственной власти всех уровней, профсоюзных организаций и общественности, — сообщает пресс-служба Торгово-промышленной палаты Ямала.
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