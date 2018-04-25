Славим человека труда! В Новом Уренгое вручат награды победителям и призерам конкурса

В Новом Уренгое 26 апреля состоится торжественная церемония награждения победителей и призеров заключительных этапов конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!» Уральского федерального округа по итогам 2017 и 2018 годов. На неё прибудут 70 победителей и призеров из всех уральских регионов.

В церемонии планируется участие полномочного представителя президента России в УрФО Игоря Холманских , губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Кобылкина и руководителей регионов федерального округа.

С декабря прошлого года по апрель текущего конкурс проходил на территории регионов УрФО в 15 номинациях. За звание лучших боролись фельдшера скорой медицинской помощи, сварщики, водители погрузчика и автослесари, лаборанты химического анализа, обвальщики мяса, пожарные, мехатроники, технологи-машиностроители, инженеры — электроэнергетики, конструкторы и по сварке, мастера по художественной обработке кости и рога, художественной обработке дерева, изготовлению традиционной куклы.