«Матч ТВ» запускает проект «География сборной» об игроках сборной России по футболу 

«Матч ТВ» запускает новый проект «География сборной», который расскажет об игроках национальной команды России.
Задача проекта как можно подробнее представить российскому зрителю каждого из игроков сборной. 25 апреля в 16:25 в премьерном выпуске документального цикла «География сборной» зрители «Матч ТВ» познакомятся поближе с полузащитником национальной команды Романом Зобниным.
Съемки проходили на родине футболиста в Иркутске. Зрители увидят, где находился деревянный дом, в котором прошло его детство, и узнают, что такое иркутский футбол в минус 30. Также в премьерном выпуске будет рассказано о том, какие трудности пришлось преодолеть футболисту, чтобы попасть в сборную команду страны, почему Роман не решался первым знакомиться с девушками и что он считает своим «местом силы».
Зобнин рассказал в интервью, как он восстанавливался после тяжелой травмы колена. Полузащитник ФК «Спартак» не был уверен, что вернется на прежний уровень, но нашлись люди, которые помогли ему восстановиться и не упасть духом.
В секции Роман занимался с ребятами на три года старше его. О Романе Зобнине расскажут его первый тренер, родители, бабушка, брат, учителя, друзья, коллеги и болельщики. Родной брат Романа признался, что полузащитник сборной России должен был стать летчиком, не свяжи он свою жизнь с большим футболом. Также зрители познакомятся с женой Романа, которая расскажет об их истории любви.
Это не первый проект, который телеканал «Матч ТВ» запускает в рамках чемпионата мира. Ранее на канале стартовали «Футбольное столетие», где рассказывается про историю турниров, «Наши на ЧМ» (о наших героях на чемпионатах мира), «Мундиаль. Наши соперники: Саудовская Аравия, Египет, Уругвай», где подробно рассматривается каждый из будущих соперников сборной России в группе, «Вэлкам ту Раша», где мы узнаём, как Россия готовится к турниру.
Премьерный выпуск документального цикла «География сборной» об игроках сборной России и их родных городах состоится 25 апреля в 16:25 на «Матч ТВ».
Героем второй серии будет Илья Кутепов. Программа выйдет 3 мая в 21:00.