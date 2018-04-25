Александр Мостовой: «Жезус хотел убежать от Салаха на трибуны. Сборная России такого не допустит»

Бывший полузащитник "Спартака" и сборной России Александр Мостовой , считает, что лидер «Ливерпуля» не менее опасен в национальной команде, чем в клубе. Напомним, что во вторник Мохамед Салах , на счету которого в сезоне-2017/18 уже 43 мяча в составе красных, набрал четыре очка по системе «гол плюс пас» (2+2) в первой полуфинальной встрече Лиги чемпионов с «Ромой» (5:2).

— Вчерашний матч напомнил мне игру англичан против «Спартака» на групповой стадии (тогда москвичи уступили со счетом 0:7 — Прим. С. Э.), — сказал Мостовой. — Они выдали такие же высокие скорости, и защитники «Ромы» в какой-то момент поплыли, растерялись, перестали понимать, куда им бежать и что делать.

— Салах в сборной — такая же угроза соперникам, как и в «Ливерпуле»?

— Это очень сильный исполнитель в плане индивидуальных качеств, но в национальной команде ему тяжелее, Египет не ровня «Ливерпуля». Когда Салах атакует вместе с такими партнерами, как Мане и Фирмину, то, конечно, чувствует себя более комфортно: ему нужно лишь сделать рывок, открыться и принять передачу. Не знаю, кто у египтян готов на таких же, как в «Ливерпуле», скоростях подстраиваться под Мохамеда, взаимодействовать с ним так же, как это происходит в клубе. Я видел матчи Египта, в них Салах выглядел совсем иначе.

— Выходит, у россиян задача несколько проще, чем у римлян?

— Мы же видим, что огромный плюс Салаха — высочайшая скорость, главный тренер и нашей сборной знают, как действовать против футболиста такого типа: его нужно плотно опекать и не давать пространства для разгона. С другой стороны, здесь возникает вопрос, справятся ли футболисты. Вот у «Ромы» против Салаха действовал Жуан Жезус . И форвард его, бедного, так закружил, что в какой-то момент мне показалось, что Жезус хочет сбежать от него на трибуну.

— И нашу оборону так же закружит?

— Надеюсь, этого не случится. Тем более, если вспоминать товарищеский матч Россия — Бразилия, то в первом тайме нам удалось «засушить» соперника, который практически ничего не смог создать. Конечно, странно будет играть против Египта именно так, но защищаться мы можем. (Иван ТОРОПЦЕВ)

Напомним, что встреча 2-го тура группового турнира ЧМ-2018 Россия — Египет состоится 19 июня в Санкт-Петербурге.