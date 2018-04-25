Канадец вставил себе рога

Русс Фокс (Russ Foxx) из Ванкувера, Канада, провел десятки тысяч модификаций своего тела, чтобы двигаться «в ногу со временем». Об этом сообщает Daily Mail.

К 36 годам мужчина уже вставил в голову силиконовые рога и покрыл ее ультрафиолетовыми татуировками, разрезал пополам язык, сделал множество пирсингов и имплантировал под кожу кремниевого 3D-скарабея.

По словам Фокса, экстремальные модификации тела увлекли его еще в детстве, когда он сделал первые проколы в ушах. В 18 лет на его лице было уже более 50 проколов. «Мое тело — это единственное, что по-настоящему мне принадлежит. Для меня модификации — искусство, а тело — холст. Я считаю себя трансгуманистом, развиваюсь вместе с технологиями и двигаюсь в ногу со временем. Я постоянно обновляюсь и перехожу на новый уровень», — заявил канадец.

Большую часть модификаций, в том числе шрамирование, Фокс провел самостоятельно.

В марте пирсинг-салон предложил своим клиентам прокалывать пальцы рук. Ролик, на котором демонстрируется процедура, разместили на странице Cultura Colectiva + в Facebook. Авторы видео предлагают «носить новый тип колец иным способом». В частности, на кадрах один из клиентов салона прокалывает безымянный палец на месте обручального кольца.