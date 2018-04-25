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Даниил Мисюль: «Если надо будет, сыграю с американцами и в нападении»
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Даниил Мисюль: «Если надо будет, сыграю с американцами и в нападении» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Защитник сборной России Даниил Мисюль перед четвертьфинальным матчем с США на юношеском чемпионате мира отметил, что американцы быстрее и техничнее финнов. Матч Россия — США пройдет завтра, 25 апреля, начало — 17.30 по московскому времени.
— Вначале побросали, а потом потренировали большинство и меньшинство, — заявил Мисюль.
— Что изменилось после вылета Подколзина?
— Все также, просто в нашей тройке два нападающих.
— Готовы в нападении сыграть?
— Если надо будет, сыграю.
— Вчера шикарный гол забили.
— Просто повезло. Перед этим договорились, что я встану на пятак, шайбу увидел — добил. Сработало большинство.
— Почему в обороне такие дыры?
— Не могу объяснить. Где-то не хватает концентрации, невнимательность.
— Финны похожи на США?
— Нет, американцы более силовые, побыстрее. В плане техники обе хорошие.
— Как у вас с американцами?
— Сильная команда, но победить ее вполне реально. Мы с ней не раз встречались. Еще в прошлом сезоне, на уровне до 17 лет. Правда, все время уступали. Особенно обидно свежее поражение на Турнире пяти наций, когда американцы на последних минутах заколотили несколько шайб.
— Кого-то знаете из звездно-полосатой команды?
— Конечно. Нападающих Вальстрема, Хьюза, защитников Самуэльссонов.
— Зыбин подметил, что американцы много пропускают на больших европейских площадках…
— Значит, с ними надо воевать на их территории, не прижиматься к своим воротам.
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