Даниил Мисюль: «Если надо будет, сыграю с американцами и в нападении»

Защитник сборной России Даниил Мисюль перед четвертьфинальным матчем с США на юношеском чемпионате мира отметил, что американцы быстрее и техничнее финнов. Матч Россия — США пройдет завтра, 25 апреля, начало — 17.30 по московскому времени.

— Вначале побросали, а потом потренировали большинство и меньшинство, — заявил Мисюль.

— Что изменилось после вылета Подколзина?

— Все также, просто в нашей тройке два нападающих.

— Готовы в нападении сыграть?

— Если надо будет, сыграю.

— Вчера шикарный гол забили.

— Просто повезло. Перед этим договорились, что я встану на пятак, шайбу увидел — добил. Сработало большинство.

— Почему в обороне такие дыры?

— Не могу объяснить. Где-то не хватает концентрации, невнимательность.

— Финны похожи на США?

— Нет, американцы более силовые, побыстрее. В плане техники обе хорошие.

— Как у вас с американцами?

— Сильная команда, но победить ее вполне реально. Мы с ней не раз встречались. Еще в прошлом сезоне, на уровне до 17 лет. Правда, все время уступали. Особенно обидно свежее поражение на Турнире пяти наций, когда американцы на последних минутах заколотили несколько шайб.

— Кого-то знаете из звездно-полосатой команды?

— Конечно. Нападающих Вальстрема, Хьюза, защитников Самуэльссонов.

— Зыбин подметил, что американцы много пропускают на больших европейских площадках…

— Значит, с ними надо воевать на их территории, не прижиматься к своим воротам.