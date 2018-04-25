Аршавин и еще 6 игроков сборной образца Евро-2008, которые могли бы пригодиться Черчесову

Андрей Аршавин удачно начал новый сезон в чемпионате Казахстана. Помимо него еще 13 игроков той хиддинковской сборной играют на профессиональном уровне, из них 8 — в РФПЛ. Некоторые пригодятся Черчесову на чемпионате мира.

Возраст: 32 года

На момент Евро-2008: 22 года, игрок основы

На домашнем чемпионате мира Акинфеев не сыграет только в случае форс-мажора. Несмотря на все косяки в финальных стадиях больших турниров, Игорь остается номером один уже на протяжении более чем 10 лет. Только на Евро-2008 это был юноша, готовый покорять топ-чемпионаты, а теперь — вратарь в расцвете сил, уже смирившийся с тем, что никогда полностью не раскроет свой гигантский потенциал.

Возраст: 34 года

На момент Евро-2008: 24 года, запасной

Одна из самых спорных фигур в нынешней сборной. Зимой Габулов осуществил мечту и отправился в Европу. В бельгийском «Брюгге» его карьера похожа на дороги в российской глубинке — с обилием ухабов и ям. Владимир начинал как игрок основы, потом пропустил три необязательных мяча от «Шарлеруа», присел на лавку, а в середине апреля вернулся в основу и в последней игре снова пропустил — уже четыре. Черчесов настойчиво подтаскивает осетина в сборную, игнорируя Селихова, Синицына, Беленова и других объективно более сильных вратарей на данный момент. Вероятнее всего, в ближайшее время ничего не изменится.

Возраст: 38 лет На момент Евро-2008: 28 лет, игрок запаса

На Евро-2008 Игнашевич создал пару в центре обороны с Денисом Колодиным (после провального эксперимента пары Колодин-Широков в игре с Испанией). Колодин рулил игрой длинными переводами и подключался к атакам, сжигая нервные клетки Ван дер Сара «пушкастрашными» ударами, Игнашевич страховал сзади. По цифрам Сергей и в 38 лет остается в списке лучших дефов чемпионата, и на чемпионате мира в обойме точно бы пригодился. Но ветеран твердо принял решение завершить международную карьеру.

Василий и Алексей Березуцкие

Возраст: 35 лет На момент Евро-2008: 24 года, запасные

Та же история с Березуцкими. «Не хочется позориться», — главный аргумент братьев, на которых за время их карьеры в сборной было вылито столько ведер с не самым приятным содержимым. Василий Березуцкий еще совсем недавно был лидером обороны национальной команды, но в один момент они с братом просто устали и сказали «хватит». Кое-как уходящую на пенсию троицу заменили Джикия и Васин, но из-за их отсутствия на чемпионате мира будут играть футболисты, которые и на уровне РФПЛ выглядят блекло.

Возраст: 34 года

На момент Евро-2008: 23 года, игрок основы

Гус Хиддинк испытывал большие проблемы на левом фланге обороны, потому был вынужден передвинуть Юрия Жиркова с фланга полузащиты в оборону. В первой игре с Испанией (0:4) армеец, как и вся команда, поплыл, но потом разыгрался и выдал серию одних из самых ярких матчей в карьере. Жирков вспахал весь фланг в игре с Нидерландами и впоследствии заработал на контракт с «Челси». Несмотря на возраст, он до сих пор входит в обойму сборной, «Зенит» предлагает ему новый контракт, а Черчесов как минимум рассмотрит его кандидатуру.

Андрей Аршавин

Возраст: 36 лет На момент Евро-2008: 23 года, игрок основы

Черчесов твердо убежден: нынешняя сборная России спокойно обойдется без Аршавина. Тренера ежемесячно заваливают подобными вопросами на фоне успехов Андрея в «Кайрате», в котором он действительно выглядит как в золотые времена «Арсенала». Только сейчас Андрей крут только на уровне чемпионата Казахстана.

В общем, новый сезон в Казахстане только начался, Аршавин успел забить три мяча в шести матчах, подраться на поле и заявить, что не поедет на чемпионат мира в Россию. Было бы забавно, если после шуток 2012 года о том, что на домашнем ЧМ сборную затащит только 38-летний Аршавин, это бы оказалось правдой. Во всяком случае, после травмы Кокорина одно место в заявке освободилось.

Кто еще играет до сих пор:

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