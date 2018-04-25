Тренер юношеской сборной России: «Подсказал Исаеву, как словаки бьют буллиты»

— Сегодня позанимались бросовой подготовкой, — заявил Белов. Потом голкиперы занимались своей работой.

— Буллиты тренировал?

— В конце. Вчера Исаеву подсказал какие-то моменты, и он сыграл по заданию.

— Почему поставили Мифтахова вместо Исаева с первых минут?

— Решили так.

— Вы рекомендовали сменить Мифтахова после трех пропущенных шайб?

— Да. Надо было встряхнуть команду, и у Амира что-то не пошло. Даня сыграл очень уверенно и хорошо. У нас три хороших вратаря.

— Кому доверите ворота в четвертьфинале?

— Кого именно поставят — назовем завтра после раскатки. Я могу лишь рекомендовать, а решать будет главный тренер.

— Перед игрой сообщаете вратарям?

— Сейчас — да. Они же все должны быть готовы к матчу.

— Больше бросков будет с США?

— Да. В матче со швейцарцами они 5 голов пропустили, с канадцами — шесть, а с белорусами — на ноль. Если будем играть в атаке, у нас будут шансы.

— Знаете слабые места американских голкиперов?

— Кое-какая информация есть, наши не уступают. Кстати, я подсказал нашему вратарю Данилу Исаеву, как словаки бьют буллиты. Он молодец, ни одного не пропустил.