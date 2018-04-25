Тренер юношеской сборной России: «Подсказал Исаеву, как словаки бьют буллиты» 

Ассистент главного тренер юниорской сборной по вратарям Сергей Белов разобрал действия Даниила Исаева и Амира Мифтахова в матче 1/8 финала со Словакией (6:5 Б) на чемпионате мира в Челябинске.
— Сегодня позанимались бросовой подготовкой, — заявил Белов. Потом голкиперы занимались своей работой.
— Буллиты тренировал?
— В конце. Вчера Исаеву подсказал какие-то моменты, и он сыграл по заданию.
— Почему поставили Мифтахова вместо Исаева с первых минут?
— Решили так.
— Вы рекомендовали сменить Мифтахова после трех пропущенных шайб?
— Да. Надо было встряхнуть команду, и у Амира что-то не пошло. Даня сыграл очень уверенно и хорошо. У нас три хороших вратаря.
— Кому доверите ворота в четвертьфинале?
— Кого именно поставят — назовем завтра после раскатки. Я могу лишь рекомендовать, а решать будет главный тренер.
— Перед игрой сообщаете вратарям?
— Сейчас — да. Они же все должны быть готовы к матчу.
— Больше бросков будет с США?
— Да. В матче со швейцарцами они 5 голов пропустили, с канадцами — шесть, а с белорусами — на ноль. Если будем играть в атаке, у нас будут шансы.
— Знаете слабые места американских голкиперов?
— Кое-какая информация есть, наши не уступают. Кстати, я подсказал нашему вратарю Данилу Исаеву, как словаки бьют буллиты. Он молодец, ни одного не пропустил.