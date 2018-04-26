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Хоккеисты «Ак Барса» побывали у Урганта
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Хоккеисты «Ак Барса» побывали у Урганта 

Казанский Портал 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Данис Зарипов и Эмиль Гарипов в шоу «Вечерний Ургант». Фото: vk.com/vecherniy.urgant
Игроки «Ак Барса» Данис Зарипов и Эмиль Гарипов побывали в гостях на передаче «Вечерний Ургант» на Первом канале. Они привезли в студию Кубок Гагарина.
Хоккеисты пришли к Урганту не с пустыми руками. Судя по фото из «Instagram» они привезли подарок — чак-чак. В эфир передача вышла вчера.
22 апреля «Ак Барс» обыграл ЦСКА со счетом 1:0 и завоевал Кубок Гагарина. Казань ждала трофей 8 лет. Теперь «Ак Барс» трехкратный обладатель Кубка Гагарина.
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