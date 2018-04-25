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Кэхилл верит в успешное завершение сезона «Челси»
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Кэхилл верит в успешное завершение сезона «Челси» 

Евро-футбол.Ру 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Защитник «Челси» Гари Кэхилл рассказал о целях команды в оставшейся части сезона.
"Естественно, победа в финале Кубка Англии — одна из целей в сезоне, на пути к финалу у нас возникали большие трудности. Мы с нетерпением ожидаем финала в конце сезона, это потрясающе. Это было нашей целью, и мы достигли ее.
Это важный трофей, который многие мечтают выиграть. Это большой трофей, большая цель, и мы достигли очередного финала. Мы с нетерпением ждем этого. Смысл футбола и состоит в том, чтобы стараться выигрывать финалы и завоевывать трофеи, и теперь у нас есть шанс сделать это.
Кэхилл так же прокомментировал шансы лондонцев закончить сезон в четверке АПЛ. «Все, что мы можем делать — выигрывать свои матчи. Отрыв большой, и если взглянуть на очень хорошие команды, которые идут выше нас, то будет удивительно, если они совершат ошибки», — цитирует Кэхилла официальный сайт «Челси».
В финале Кубка Англии 19 мая «Челси» сыграет с "Манчестер Юнайтед".
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