Кэхилл верит в успешное завершение сезона «Челси»

Защитник «Челси» Гари Кэхилл рассказал о целях команды в оставшейся части сезона.

"Естественно, победа в финале Кубка Англии — одна из целей в сезоне, на пути к финалу у нас возникали большие трудности. Мы с нетерпением ожидаем финала в конце сезона, это потрясающе. Это было нашей целью, и мы достигли ее.

Это важный трофей, который многие мечтают выиграть. Это большой трофей, большая цель, и мы достигли очередного финала. Мы с нетерпением ждем этого. Смысл футбола и состоит в том, чтобы стараться выигрывать финалы и завоевывать трофеи, и теперь у нас есть шанс сделать это.

Кэхилл так же прокомментировал шансы лондонцев закончить сезон в четверке АПЛ. «Все, что мы можем делать — выигрывать свои матчи. Отрыв большой, и если взглянуть на очень хорошие команды, которые идут выше нас, то будет удивительно, если они совершат ошибки», — цитирует Кэхилла официальный сайт «Челси».