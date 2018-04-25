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Морозов победил в плавании на 50 м кролем, Ефимова — вторая на 200 м комплексом
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Морозов победил в плавании на 50 м кролем, Ефимова — вторая на 200 м комплексом 

Чемпионат.com 2 часа назад
Москвич Владимир Морозов победил в заплыве на 50 метров вольным стилем на чемпионате России по плаванию. В финальном заплыве на 200 метров комплексным плаванием среди женщин золотую медаль завоевала Виктория Андреева, а пятикратная чемпионка мира Юлия Ефимова финишировала второй, проиграв победительнице 0,67 секунды.
Плавание. Чемпионат России. Москва Мужчины. Вольный стиль. 50 м 1. Владимир Морозов (Москва) — 21,47. 2. Сергей Фесиков (ЯНАО — Калужская область) — 22,10. 3. Иван Кузьменко (Волгоградская область) — 22,12. Женщины. Комплекс. 200 м 1. Виктория Андреева (Пензенская область) — 2.12,15. 2. Юлия Ефимова (Московская область) — 2.12,82. 3. Ирина Кривоногова (Самарская область) — 2.13,03.
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