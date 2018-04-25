Скотт Мактоминей: «Моуринью потрясающе обходился со мной весь сезон»

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Скотт Мактоминей рассказал, что в ходе этого сезона главный тренер команды Жозе Моуринью помогал ему раскрыться и как личности, и как футболисту.

— Моуринью просто потрясающе обходился со мной весь сезон. Он помог мне понять, чем я могу помочь команде на футбольном поле и в целом помогал мне как личности, — цитирует официальный сайт «МЮ» Мактоминея. — Когда я впервые присоединился к команде, он сказал мне: «Ты должен понравиться остальным игрокам», ведь быть своим в раздевалке — это одна из самых важных вещей. Важно нравиться другим.

Мактоминей — воспитанник клуба. С 2002 года он играл за различные молодежные составы, в основу 21-летний полузащитник был привлечен в 2017 году, с тех пор он провел 22 матча.