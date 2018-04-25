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Флориан Товен: Для «Марселя» очень заманчива перспектива сыграть в финале в «Лионе»
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Флориан Товен: Для «Марселя» очень заманчива перспектива сыграть в финале в «Лионе» 

Советский спорт 2 часа назад
«Действительно, это очень важный матч. Не знаю, самый ли важный в моей карьере. Например, я играл в финале молодежного чемпионата мира (Франция обыграла Уругвай в 2013 году). Но это очень ответственный матч, полуфинал еврокубка, первый для „Марселя“ за 14 лет. Думаю, на стадионе будет аншлаг. Нам нужно сохранять концентрацию. Мы не можем позволить себе забегать вперед.
Несомненно, перспектива сыграть в финале в Лионе очень заманчива. Это еще один стимул для нас, но в первую очередь мы должны сделать все, чтобы пройти „Зальцбург“ в полуфинале. Нам предстоит захватывающий матч. У нас были некоторые сложности с „Зальцбургом“ на групповой стадии, но мы с нетерпением ждем завтрашнего матча. Фанаты погонят нас вперед», — цитирует Товена официальный сайт УЕФА.
Матч «Марсель» — «Зальцбург» состоится 26 апреля и начнется в 22:05 по Москве.
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