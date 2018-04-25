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Вейналдум опасается камбэка «Ромы» в ответной встрече полуфинала Лиги чемпионов
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Вейналдум опасается камбэка «Ромы» в ответной встрече полуфинала Лиги чемпионов 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум прокомментировал предстоящий ответный матч полуфинала Лиги чемпионов против «Ромы» на «Стадио Олимпико». Первая игра на «Энфилде» завершилась крупной победой «Ливерпуля» (5:2).
"Мы знаем, что способны забивать голы, но это нужно будет продемонстрировать у них на поле, а также не пропустить, потому что это придаст им больше уверенности.
Думаю, эти два гола прибавили им веру, потому что они уже проигрывали «Барселоне» 1:4, но потом сумели отыграться дома, забив три гола. Это точно добавит им уверенности.
Мы знаем, что произошло в том матче [с «Барселоной» в Риме], поэтому должны опасаться, чтобы этого не произошло и с нами. Но у нас был похожий матч с «Манчестер Сити», когда было 3:0 после первой встречи, мы были удовлетворены этим результатом. Сейчас мы в таком же положении", — цитирует Вейналдума Sky Sports.
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