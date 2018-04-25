Сергей Горлукович: «Если Промес не уедет в Европу, его затянет в наше болото»

Бывший защитник "Спартака" Сергей Горлукович уверен: летом нападающему красно-белых Квинси Промесу нужно обязательно уезжать в Европу. В текущем сезоне форвард забил 20 голов и отдал 11 передач в 35 матчах во всех турнирах. — Что происходит с Промесом? Способен ли он вытаскивать сложные игры? — Сейчас он проводит очень слабый отрезок. Очень блеклый. Если Промес не уедет в Европу, то его затянет наше болото. Деградирует. Он многое сделал для «Спартака! Надо уезжать в Европу! Иначе… ( Виталий АЙРАПЕТОВ Полностью интервью Горлуковича