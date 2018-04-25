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Парк Победы посвятит открытие летнего сезона молодежной культуре
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Парк Победы посвятит открытие летнего сезона молодежной культуре 

Агентство «Москва» 1 час назад
Молодежный фестиваль откроет летний сезон 2018 г. в Парке Победы на Поклонной горе. Об этом сообщили в пресс-службе парка.
«1 мая на Поклонной горе состоится праздник, посвященный открытию летнего сезона. Этот день в Парке Победы будет полностью посвящен молодежной культуре: экстремальный спорт, чирлидинг и концерт популярной музыки», — говорится в сообщении.
Уточняется, что программу откроет абсолютный чемпион мира по боксу среди профессионалов Константин Цзю. Боксер расскажет о своих основных принципах жизни: тренировках, питании и режиме; покажет несколько боксерских приемов с участием добровольцев.
Также в рамках открытия пройдет концерт, на котором со сцены прозвучит музыка самых разнообразных направлений и жанров. Перед посетителями Парка Победы также выступят популярные исполнители.
В пресс-службе также отметили, что в течение 1 мая на Поклонной горе будет работать скейт-площадка, оснащенная различными рампами, перилами и халф— и квотер-пайпами для катания на велосипедах BMX и MTB, скейтборде, кавер-скейтборде, трюковых самокатах и агрессивных роликах. На площадке будут проводить показательные выступления скейтеры, BMX-райдеры и другие экстремалы. Кроме того, для гостей запланированы мастер-классы по чирлидингу.
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