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Чемпион мира-2010 по снукеру Н. Робертсон оступился в первом раунде ЧМ-2018
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Чемпион мира-2010 по снукеру Н. Робертсон оступился в первом раунде ЧМ-2018 

Чемпионат.com 1 час назад
Чемпион мира по снукеру 2010 года австралиец Нил Робертсон в первом раунде текущего чемпионата планеты в Шеффилде уступил англичанину Роберту Милкинсу со счётом 5:10.
42-летний спортсмен в третий раз в карьере преодолел стартовый барьер самых престижных соревнований в снукере, при этом ему ни разу не удавалось пробиться в третий раунд. Следующим оппонентом Милкинса станет двукратный чемпион мира валлиец Марк Уильямс, обыгравший в своём первом матче на турнире англичанина Джимми Робертсона со счётом 10:5.
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