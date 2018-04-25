Чемпион мира-2010 по снукеру Н. Робертсон оступился в первом раунде ЧМ-2018

Чемпион мира по снукеру 2010 года австралиец Нил Робертсон в первом раунде текущего чемпионата планеты в Шеффилде уступил англичанину Роберту Милкинсу со счётом 5:10.