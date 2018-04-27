Ещё
Более 4,3 млн руб. штрафов выписано 16-22 апреля застройщикам в Подмосковье
Далее:
Читайте также:
Ещё

Более 4,3 млн руб. штрафов выписано 16-22 апреля застройщикам в Подмосковье 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: MosDay.ru
С 16 по 22 апреля 2018 г. застройщики в Подмосковье оштрафованы на сумму свыше 4,3 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления государственного строительного надзора (Главгосстройнадзор) Московской области.
«Главгосстройнадзором с 16 по 22 апреля рассмотрено 40 дел об административных правонарушениях, по 37 из которых вынесены постановления о наложении штрафных санкций на сумму 4 млн 310 тыс. руб. Из них: за нарушение требований нормативных документов в строительстве — 35 постановлений на 3 млн 790 тыс. руб., одно постановление на 20 тыс. руб. вынесено за эксплуатацию объектов без разрешения на ввод, одно постановление на 500 тыс. руб. вынесено за строительство без разрешения», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в отношении одной строительной компании вынесено постановление о прекращении производства по делу, двум компаниям назначено наказание в виде предупреждения.
В пресс-службе добавили, что сначала 2018 г. в отношении строительных компаний надзорным ведомством вынесено постановлений более чем на 56,2 млн руб. Сумма денежных средств, поступивших в бюджет региона с начала 2018 г., составила 27,2 млн руб.
Агентство «Москва»: последние новости
Правительству РФ рекомендовано ввести единые требования для волонтеров, занимающихся наркореабилитацией Переводчиков с восьми языков привлекут к работе «Системы-112» в Подмосковье на время ЧМ-2018 Парк Победы посвятит открытие летнего сезона молодежной культуре
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную4
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»265
Американцы нанесли крупное поражение россиянам71
Стало известно о судьбе Крушельницкого23
Неожиданные показания: Макларен и Родченков поразили суд2
Видео
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
05:02
Лучший вратарь России не нужен на ЧМ
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:35
В Москве объявят «сухой закон» на время ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение