Более 4,3 млн руб. штрафов выписано 16-22 апреля застройщикам в Подмосковье

С 16 по 22 апреля 2018 г. застройщики в Подмосковье оштрафованы на сумму свыше 4,3 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления государственного строительного надзора (Главгосстройнадзор) Московской области.

«Главгосстройнадзором с 16 по 22 апреля рассмотрено 40 дел об административных правонарушениях, по 37 из которых вынесены постановления о наложении штрафных санкций на сумму 4 млн 310 тыс. руб. Из них: за нарушение требований нормативных документов в строительстве — 35 постановлений на 3 млн 790 тыс. руб., одно постановление на 20 тыс. руб. вынесено за эксплуатацию объектов без разрешения на ввод, одно постановление на 500 тыс. руб. вынесено за строительство без разрешения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в отношении одной строительной компании вынесено постановление о прекращении производства по делу, двум компаниям назначено наказание в виде предупреждения.

В пресс-службе добавили, что сначала 2018 г. в отношении строительных компаний надзорным ведомством вынесено постановлений более чем на 56,2 млн руб. Сумма денежных средств, поступивших в бюджет региона с начала 2018 г., составила 27,2 млн руб.