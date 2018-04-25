Выбрать животное-предсказателя результатов ЧМ-2018 предложили россиянам

Животное, которое будет предсказывать результаты матчей в рамках чемпионата мира-2018, предложила выбрать жителям Химок объединенная дирекция местных парков. Химчанам нужно проголосовать в официальной группе администрации городского округа.

Предсказатель будет выбран из числа обитателей контактного зоопарка «Ковчег», который располагается в парке имени Льва Толстого

— На данный момент претендентов трое: лосиха Яша, гусь Евгений и кенгуру Снежок, — пояснили «КВ» в зоопарке. — Жители городского округа могут проголосовать в официальной группе администрации ВКонтакте. Каким образом предсказатель будет делать выбор, решим, исходя из его вида.

Голосование будет открыто вплоть до пятницы, 27 апреля. Результаты будут подведены на следующий день — в субботу.

САМЫЕ ЗНАМЕНИТЫЕ ЖИВОТНЫЕ-ПРЕДСКАЗАТЕЛИ

Кот Оскар из Америки. Живя в доме престарелых, он предсказывал скорую кончину живших там пенсионеров.

Лайка Алиса из Армении. Отказалась возвращаться в дом после прогулки и не пускала туда хозяина перед началом землетрясения.

Осьминог Пауль с острова Эльба. Он смог предсказать результат четырех из шести матчей сборной Германии на Евро-2008. А на чемпионате мира по футболу 2010 года, проходившем в ЮАР, Пауль угадал все результаты матчей.

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