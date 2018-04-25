«Реал» нацелился на Салаха, Кейна и Неймара, «Зенит» хочет сохранить Жиркова, «Бавария» осталась без Алабы. Главные новости дня

1. «Реал» начал переговоры о покупке Кейна, де Хеа, Салаха и Неймара.

2. Давид Алаба не сыграет за «Баварию» в матче с «Реалом».

4. Елена Пидгрушная заявила, что женскую сборную Украины по биатлону возглавит россиянин.

5. «Бока Хуниорс» предлагает Буффону контракт на 2,5 миллиона долларов. «Салах не космонавт, но наших повозит». Специалисты — об игре египтянина От ФИФА и Китая до «ПСЖ» и «Реала». Куда податься Венгеру после «Арсенала»? «Бавария» — «Реал». Юпп и Зизу в погоне за вечностью