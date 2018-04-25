Отец удалил сыну зубы арбалетом и снял это на видео

Житель Вьетнама использовал арбалет в качестве инструмента для удаления молочных зубов своему сыну. На это обратило внимание издание UPI.

Ролик был снят во вьетнамской провинции Лаокай. Мужчина обмотал нуждающийся в удалении зуб веревкой, которую закрепил на тетиве. Он помог сыну спустить курок и, как видно на ролике, процедура получилась крайне быстрой.

После этого вьетнамец продемонстрировал в кадре зуб и свежую дыру во рту ребенка. Они проделали этот трюк еще несколько раз. На протяжении всего видео и отец, и сын улыбаются.