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Отец удалил сыну зубы арбалетом и снял это на видео
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Отец удалил сыну зубы арбалетом и снял это на видео 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Житель Вьетнама использовал арбалет в качестве инструмента для удаления молочных зубов своему сыну. На это обратило внимание издание UPI.
Ролик был снят во вьетнамской провинции Лаокай. Мужчина обмотал нуждающийся в удалении зуб веревкой, которую закрепил на тетиве. Он помог сыну спустить курок и, как видно на ролике, процедура получилась крайне быстрой.
После этого вьетнамец продемонстрировал в кадре зуб и свежую дыру во рту ребенка. Они проделали этот трюк еще несколько раз. На протяжении всего видео и отец, и сын улыбаются.
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